طارق فهمي: نتنياهو الرابح الأكبر من الهجوم الإيراني.. طهران مخترقة أمنيا

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي حدث بالأمس ليس مسرحيًا، وكان هناك مؤشرات لهذه الهجمة الإيرانية وإيران دولة مخترقة امنيًا واستخبارتيًا، معقبًا: "الضربة مش بتكون من يوم وليلة ولكن هناك استعداد ومحططات إطلاق واستعدادات أخرى".

وشدد "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن القوة العسكرية الإسرائيلية لا تقارن بالقوة الإيرانية، منوهًا بأن القدرات الإسرائيلية أعلى من القدرات الإيرانية وبالتالي أن إيران تملك القدرات والصواريخ ولكن في النهاية إسرائيل الرابح الأكبر وسيخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكاسب كبيرة وسيتم تسويقها بصورة كبيرة والارتدادات الأكبر ستكون على غزة.



ونوه بأن الضربة الإيرانية ليلة أمس سيبنى عليها الكثير من الاستعدادت الأمنية في المنطقة، موضحًا أن انكسر الحاجز بين إسرائيل وإيران وإيران تحركت على مستوى أكبر ولم تعد تعتمد على الوكلاء في المنطقة.