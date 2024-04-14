محمد الغباري يكشف مفاجأة بعد الضربة العسكرية: إيران صديقة لإسرائيل وليست عدوا

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية؛ تداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بعد توجيه عدة ضربات جوية في الداخل الإسرائيلي، قائلًا: «إيران ستخرج من الهجوم على إسرائيل بأنها صديق وليس عدو».



وأوضح الغباري خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اليهود دائما ما يعملون على تشويه العقائد الدينية، وتفتيت العقائد الراسخة في البلدان المعادية لها، لافتًا إلى أن من يقوم بحماية القوات الأمريكية والقيادة المركزية هو المصلحة المشتركة التي تجمعهما في منطقة الشرق الأوسط.



وأشار اللواء محمد الغباري إلى أن الولايات المتحدة كانت ترى بأنه لابد من الحفاظ على وجود قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، لذا كان تخطيطها هو إيجاد «بعبع» في قلب الدول العربية والبعبع حاليًا هو إيران.



وأردف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن صاروخ كروز هو صاروخ موجه، تحتوي رأسه على كومبيوتر تحدد مكان الهدف وصورته وتصيبه، وتمشي 2 كم على الأرض، ولابد أن يكون هناك قمر صناعي يحدد طريقه.

واختتم اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، حديثه، قائلا: ما يحدث في الضفة الغربية أخطر مما يحدث الآن في غزة، لأن الضغة الغربية هو المكان الذي يرغب الجانب الإسرائيلي في إقامة دولته عليه.