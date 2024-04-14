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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور.. ننشر خطة تخفيف الأحمال بمدن وقرى الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة الفيوم، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة والتي بدأ تطبيقها بالفعل، إذ من المقرر أن يبدأ تخفيف الأحمال من الـ3 عصرا، ويستمر حتى  الـ5 مساءً، بعدما تم تغيير مواعيد الانقطاع بعد الخامسة مساءً لتكون قبلها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء خلال الليل.

وكشفت شركة  الجداول الجديدة متضمنة خطة تخفيف الأحمال ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي بحسب المناطق المقررة ووفق الجداول الموضوعة، اذ تقرر أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

وتأتي عملية فصل التيار الكهربائي فى شوارع وأحياء الفيوم بالتساوي وقد تصل عملية تخفيف الأحمال الجديدة لأكثر من 3 مرات يوميا وبحسب خطة وزارة الكهرباء.

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