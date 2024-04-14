السفير حسين هريدي: الهجوم الإيراني سيغير الإستراتيجية العليا بالشرق الأوسط

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل العملية العسكرية التي قامت بها إيران مساء أمس ضد إسرائيل وتوجيه عدد من المسيرات الجوية للداخل الإسرائيلي، قائلاً: «كنت أتوقع هذا السيناريو من قبل، من خلال كيف سيتم الرد من قبل إيران على إسرائيل؟، والسؤال كان كيف ومتى ترد إيران على الهجوم على قنصليتها بدمشق؟».

وأشار السفير حسين هريدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هجوم إسرائيل على قنصلية إيران يعد هجوما وتعديا على سيادة طهران، وأسلوب الرد يعني خطوط حمراء متفق عليه بين إيران والبيت الأبيض،

وتابع السفير حسين هريدي: هناك فرقا بين الاستراتيجية العليا والتكتيك العسكري، وما حدث أمس، ينبئ بتغير في الاستراتيجية العليا بالشرق الأوسط والتفكير كثيرا في موضوع الأمن القومي العربي؛ لأن عملية أمس كانت بتنسيق أمريكي، ولن تكون الأخيرة مستقبلا.

وأضاف السفير حسين هريدي قائلا: منذ عامين قررت الولايات المتحدة وضع إسرائيل في نطاق العمليات العسكرية الأمريكية.



