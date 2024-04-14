جوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية والمنطقة تواجه خطرا حقيقيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الآن هو الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».



وأوضح جوتيريش، خلال كلمته في جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة تطورات هجوم إيران على إسرائيل، أن الشرق الأوسط على حافة الهاوية والناس في المنطقة يواجهون خطرا حقيقيا لصراع شامل مدمر، موضحًا أن القانون الدولي يحظر الأعمال الانتقامية التي تشمل استخدام القوة.



وتابع: «أذكر أعضاء الأمم المتحدة بأن استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي أمر محظور».