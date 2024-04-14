"جريمة تهز أوسيم"| طفل يفقد حياته على يد أبيه.. والأخير: "كنت بأدبه"

في أحد أحياء مدينة الجيزة هزت جريمةٌ بشعة أرجاء منطقة أوسيم، تاركة وراءها ندوبًا عميقةً من الحزن والألم.

ففي واقعة مأساوية، لقي طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات حتفه على يد أبيه، في حادثة أذهلت الجميع وأثارت موجةً من الغضب والاستياء.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغًا من المستشفى يفيد بوصول جثة طفل عليه آثار تعذيب واضحة.

وعلى الفور، شرعت الأجهزة الأمنية في تحقيقاتٍ مكثفة لكشف غموض هذه الجريمة البشعة.

لم يمض وقت طويل حتى تمكنت التحقيقات من كشف هوية الفاعل، وكانت المفاجأة حينما تبين إنه والد الطفل نفسه، الذي يعمل قهوجيًا في المنطقة.

واعترف الأب، بارتكاب جريمته البشعة، مدعيًا أنه أراد تأديب ابنه.

لكن محاولة التأديب تلك انقلبت إلى مأساة حقيقية، حيث فقد الطفل حياته نتيجة للتعذيب الذي تعرض له.

وقررت النيابة العامة حبس الأب ٤ أيام على ذمة التحقيقات فيما جدد قاضي المعارضات حبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات وعرضت جثة الطفل على الطب الشرعي لتشريحها وبيان ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.