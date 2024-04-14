خلود ياسر: كريم محمود عبدالعزيز دعمني في مسلسل "البيت بيتي"

كشفت الفنانة الشابة خلود ياسر، تفاصيل مشاركتها في مسلسل “صدفة” و"البيت بيتي 2".

وأوضحت “ياسر”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنها تستكمل مشوار شخصية فريدة التي ظهرت في الحلقات الأخيرة من الجزء الأول من مسلسل “البيت بيتي”، مشيرة إلى أن مشاركتها في الموسم الثاني تمثل نقلة في مشوارها الفني.

وعن ملامح الشخصية، أكدت أنها شخصية فتاة «لمضة» تعيش الكواليس والصراعات في أحداث العمل مع الفنانة ميرنا جميل، ويتعرضا معًا للعديد من المواقف المليئة بالكوميديا، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، مؤكدة على مساعدته ودعمه لها طوال فترة تصوير المسلسل، وتوجيهاته لها لتجسد الشخصية بأفضل صورة ممكنة.

وتابعت: مسلسل “البيت بيتي 2” عشنا فيه كواليس العائلة بكل المعاني، لم نشعر نهائيًا بأي فارق بيننا، وكان الجميع يشعر بالسعادة، وأتوقع خروج هذه الروح والأجواء للمشاهد على الشاشة.

وكشفت عن كواليس مشاركتها في مسلسل “صدفة” لريهام حجاج، مشيدة بالقدرات الفنية لحجاج وقدرتها على إنجاح المسلسل الذي عُرض في رمضان، موضحة أنها جسدت شخصية تلميذة في مدرسة ثانوي وصديقة الفنانة نور إيهاب، وإنها كانت تكن الضغينة والكره لها وتجمعهما عدة مواقف، مختتمة: “ريهام حجاج ممثلتي المفضلة من أيام مسلسل ”هبة رجل الغراب" و"أزمة سكر"، وهي إنسانة رقيقة وكانت تشجعنا في المسلسل وتحرص على توجهينا".