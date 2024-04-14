استبعاد مروان عطية وعودة معلول.. ننشر قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في لقاء القمة بالدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء غدا الاثنين على إستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 10 لمسابقة الدوري الممتاز.

استبعد مارسيل كولر مروان عطية لاعب وسط الفريق، بسب الإصابة وخوفا من المجازفة كما تم استبعاد ياسر إبراهيم

وحسين الشحات ومحمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج للإصابة وكريم فؤاد لأسباب فنية.

وشهدت قائمة الأهلي عودة التونسي علي معلول وكريم نيدفيد، بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفي مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم – رامي ربيعة - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد- محمود متولي - كريم الدبيس - أكرم توفيق.

خط الوسط: رضا سليم - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - وسام أبو علي