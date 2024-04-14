خبير عسكري: القاهرة اعتبرت الهجوم على رفح "خط أحمر"

قال اللواء محمد قشوش، مستشار بأكاديمية ناصر العليا، إن الهجوم الإيراني على تل أبيب، كان هدفه الرد على الهجوم الإسرائيلي على ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، ولكن ما حدث لم يكن ردًا، لأنه لم يحمل عنصر المفاجأة على الإطلاق.

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعتبر صد الرد الإيراني على ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا انتصارًا عسكريًا، متسائلاً: "طهران كان لديها فرصة لمعاقبة تل أبيب على ضرب القنصلية، ولم تقم بذلك، وهذا ما يُثير الكثير من التساؤولات حول وجود تفاهمات إيرانية أمريكية قبل تنفيذ الضربة".

ولفت إلى أن الموقف المصري مما يحدث في قطاع غزة متوازن للغاية، لأن القاهرة تريد خفض التصعيد في المنطقة، واعتبرت الهجوم على رفح خط أحمر، وهذا ما أدى لتغيير موقف تل أبيب من الهجوم على رفح.

