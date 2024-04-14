غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان اليوم الأحد، وفقًا لتقارير من وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

واستهدف الاحتلال بلدة كفركلا بغارة جوية، بالإضافة إلى بلدة الضهيرة حيث تم استهداف منزل مكون من ثلاثة طوابق وتدميره بشكل كامل.

وألقى الطيران الحربي الإسرائيلي صاروخين جو-أرض على منزل آخر في بلدة مارون الرأس، المجاورة لمدينة بنت جبيل، مما أدى إلى تدميره أيضًا. كما قصفت القوات الإسرائيلية الأحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب.

هذه الغارات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان، مما يثير المخاوف من تفاقم الوضع في المنطقة وتصاعد المواجهات العسكرية.