أستون فيلا يطيح بأرسنال ويصعد للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز

عزز أستون فيلا موقعه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الثمين على مضيفه أرسنال بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الإمارات ضمن الجولة 33 من المسابقة.

دخل أرسنال اللقاء مُتطلعًا لاستعادة صدارة الترتيب من مانشستر سيتي، لكنه واجه مقاومة صلبة من أستون فيلا الذي قدم أداءً دفاعيًا منظمًا أغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مرماه.

وكاد كاي هافيرتز أن يفتتح التسجيل لصالح آرسنال في الدقائق الأولى من اللقاء، لكن الحارس إيميليانو مارتينيز تألق في صد كرته. كما أهدر أصحاب الأرض فرصة ذهبية أخرى بعدما اصطدمت رأسية أوليفييه جيرو بالقائم.

وبعد ضغط مكثف من أرسنال دون جدوى، نجح أستون فيلا في خطف هدف التقدم في الدقيقة 84، وذلك بعد هجمة منظمة قادها ليون بايلي الذي تلقى تمريرة حاسمة من لوكاس دين داخل منطقة الجزاء ليسددها بذكاء في شباك الحارس آرون رامسديل.

ولم يهدأ أستون فيلا بعد ذلك، بل واصل ضغطه على مرمى آرسنال بحثًا عن تعزيز النتيجة، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 87، بعدما سجل أولي واتكينز الهدف الثاني من تسديدة قوية استقرت في شباك رامسديل.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 63 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، متقدمًا على توتنهام صاحب المركز الخامس بنقطتين. بينما تجمد رصيد آرسنال عند 71 نقطة في المركز الثاني، ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتأتي هذه الهزيمة لتُمثل ضربة قوية لأرسنال في سعيه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 20 عامًا، حيث بات عليه الفوز في جميع مبارياته المتبقية مع تعثر مانشستر سيتي في إحدى مبارياته على الأقل.