عاهل الأردن يحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الشرق الأوسط

أفاد الديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم الأحد، حذر العاهل الأردني من أي إجراءات تصعيدية من قبل إسرائيل قائلًا إنها ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مؤكدًا على أهمية وقف التصعيد فورًا في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، نفذت إيران في ساعات مبكرة من ليلة السبت - الأحد، ضربة عسكرية استهدفت إسرائيل، حيث استخدمت الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى أن إسرائيل شهدت "ليلة دراماتيكية"، ولكن بفضل الاستعدادات الدائمة، تم تحقيق نتائج إيجابية.