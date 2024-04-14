ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

عاهل الأردن يحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الشرق الأوسط

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد الديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم الأحد، حذر العاهل الأردني من أي إجراءات تصعيدية من قبل إسرائيل قائلًا إنها ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مؤكدًا على أهمية وقف التصعيد فورًا في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، نفذت إيران في ساعات مبكرة من ليلة السبت - الأحد، ضربة عسكرية استهدفت إسرائيل، حيث استخدمت الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى أن إسرائيل شهدت "ليلة دراماتيكية"، ولكن بفضل الاستعدادات الدائمة، تم تحقيق نتائج إيجابية.

الملك عبد الله الثاني بايدن إسرائيل