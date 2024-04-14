بالفيديو.. واعظة بالأوقاف لكل مكسل في العبادة: خليك عبد رباني وليس رمضاني

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن كل مؤمن عنده فترة يزيد فيها الإيمان وفيها أوقات يقل الإيمان وكسل فى الطاعة، لافتة إلى أن فترة رمضان لها مكتسبات كبيرة منها زيادة الإيمان والتخلص من الفتور فى العبادة.



وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "بعد رمضان فى كسل بيحصل فى العبادة، هل ده عدم قبول الطاعة فى رمضان، دى طبيعة النفس البشرية، توفيق ربنا للطاعة بعد الطاعة دليل قبول، بس ده لا يوقفنى لازم تصوم وتؤدى الطاعات خليك عبد رباني وليس عبد رمضانى،كل الناس تسير في الطاعة والعبادة في رمضان، والقياس الحقيقي بعد رمضان"



وأضافت: "لازم واحنا خارجين من الشهر الكريم ناخذ بالنا، ان فى ناس بتحزن وتقول رمضان مشى والتراويح مش هنصليها، لا خليك انت متجدد دينا ماعملناش كده".





