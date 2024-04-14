نائب محافظ البحيرة: جاهزون لموسم توريد القمح الجديد

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اتمام الاستعدادات لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح لموسم 2023/2024 بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمدعبدالعال استعدت لموسم توريد الأقماح المحلية حيث تم تشكيل عدد من اللجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة.

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظة في استقبال القمح المحلي والمنتج لعام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتباراً من غداً الاثنين الموافق 2024/4/15

وأعلن تشكيل اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين و عضوية عضو من مديرية الزراعة و عضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من جمعية القبانية و عضو من الجهات المسوقة.

وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام 290089 فدان ، وإجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 37 شونة وصومعة وبنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية 681608 طن، لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، سيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب حيث سيحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.

وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.