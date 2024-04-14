استشاري تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعي سيقتحم حياة البشر بشكل أكبر

قال سيف الحسن، استشاري تكنولوجيا المعلومات وصناعة المحتوى، إن الذكاء الاصطناعي سيقتحم حياة البشر بشكل أكبر خلال الفترات القادمة، مما سيؤثر بها بشكل أكبر وأسرع في مختلف المجالات، ومن تلك المجالات تنظيم الوقت، وفهم المشاعر الإنسانية من خلال نصوص مكتوبة، مما يساعد من لديهم مشكلات نفسية.

وأضاف “سيف الحسن”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه أصبح هناك هوسا بما يعرف الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي حيث يتم تدريب النماذج على توليد محتوى أصلي جديد بناء على إدخال اللغة الطبيعية، ويحتاج ذلك المشروع إمكانيات مكلفة وباهظة الثمن.

وأوضح أن عمل الذكاء الاصطناعي يكون من خلال إدخال البيانات، والذكاء الاصطناعي التوليدي برنامج حاسوبي يجعل الأشياء تبدو وكأنها من صنع البشر، وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنتاج النصوص والصور، والمحتوى المتنوع بناءً على بيانات التدريب الخاصة به، ويمكن تدريبه على تعلم اللغة البشرية أو لغات البرمجة، أو الفن أو الكيمياء أو علم الأحياء أو أي موضوع معقد، وهو يُعيد استخدام بيانات التدريب لحل المشكلات الجديدة.