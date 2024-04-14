عضو إفريقية النواب: توسيع دائرة الصراع وإشعال المنطقة يجري على حساب الشعوب

ثمنت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، جهود الدبلوماسية المصرية المبذولة إيذاء تطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة، منذ بداية الحرب الصهيونية على الاشقاء في فلسطين، في السابع من أكتوبر الماضي، مرورا بالهجوم الإيراني أمس بمئات المسيرات على الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في الاول من ابريل الجاري.

واكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في بيان لها منذ قليل، علي أن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءات علي دول الجوار، ماهي الا محاولات عدوانية وفاشلة من حكومة تل أبيب لتوسيع دائرة الصراع واشعال المنطقة بالكامل واستدراجها لمزيد من المواجهة والعنف والقتال، وذلك علي حساب امن شعبها وشعوب دول الجوار ، خاصة وأن اسرائيل تعلم جيداً تداعيات المواجهة مع طهران إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن اسرائيل أثبتت بافعالها الشيطانية انتهاكها للاعراف والقوانين الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية وحدود الدول وامنها.



وأكدت نائبة حماة الوطن، أن مصر قيادة وحكومة وشعباً حذرت مرارا وتكرارا منذ مطلع اكتوبر الماضي من تداعيات الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة، وما ينتج عنها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وفي حق الاشقاء وهو ما حدث بالفعل الان، مؤكدة أن التحذيرات المصرية أصبحت واقعية.



وشدد النائبة نيفين حمدي، علي ضرورة تحرك مجلس الامن والمجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات جادة تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة، والتي تأتي في مقدمتها وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل، مشيرة الي ان ذلك ممكن ان يتحقق عبر القنوات الدبلوماسية، والتمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت النائبة نيفين حمدي، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أثبتت للعالم فشل المجتمع الدولي وتراجع دورة وفقد مصداقيته وإنسانيته في نشر واحلال السلام، كما اثبتت مواقف المجتمع الدولي علي سعيه للعمل علي نشر التدمير والخراب في المنطقة بتايدة وصمته الغير مبرر للمجازر والحروب التي تشنها قوات الاحتلال علي الاشقاء بين الحين والاخر.



واختتمت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بيانها بالاشادة بموقف مصر ودعوتها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منحى خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها، مؤكدة أن الامن القومي المصري قضية واولوية قصوي في مقدمه اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد.