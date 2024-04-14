بطولة الجمهورية.. شباب المقاولون يفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز علي فريق نادي الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح , حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما أحرزها مهند محمد وأحمد ناجي , حيث تألق الحارس سيحا في التصدي لثلاث ضربات جزاء ، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدرب و تونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق وأحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.