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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بطولة الجمهورية.. شباب المقاولون يفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح

شباب المقاولون العرب
شباب المقاولون العرب
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حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز علي فريق نادي الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية بركلات الترجيح , حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفان لكل منهما أحرزها مهند محمد وأحمد ناجي , حيث تألق الحارس سيحا في التصدي لثلاث ضربات جزاء ، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدرب و تونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق وأحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

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