ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الكويت تستأنف رحلاتها التجارية إلى بيروت وعمان بعد فتح المجال الجوي

الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم /الأحد/ استئناف رحلاتها التجارية المتجهة إلى بيروت وعمان بعد فتح المجال الجوي في لبنان والأردن.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مساء أمس /السبت/ تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيدا عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقا لخط سيرها الجديد وذلك نظرا للحالة الأمنية التي تمر بها المنطقة وحرصا من الخطوط الجوية الكويتية على سلامة مسافريها.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن إيران بدأت هجوما بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي ردا على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية بدمشق كما أعلن كل من العراق والأردن عن إغلاق أجوائهما ووقف حركة الملاحة الجوية نظرا لتلك الظروف.

 

الخطوط الجوية الكويتية بيروت عمان