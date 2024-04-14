قمة الإثنين.. معلومات عن مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي غدا الاثنين في ديربي جديد للكرة المصرية بالدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في السابعة مساء غدا الاثنين على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 10 لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موقف القطبين قبل القمة

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على فريق زد بهدف سجله المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي يوم الخميس الماضي، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري، والتي أقيمت باستاد السلام.

في المقابل حقق الزمالك فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفه سجلها أحمد سيد زيزو "هدفين" وناصر ماهر.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل القمة



يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الزمالك الثاني عشر برصيد 18 نقطة.