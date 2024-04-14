تمثيلية.. سمير فرج يكشف تفاصيل العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، إن العالم فوجئ مساء أمس باشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل، وكان هناك دلائل على ذلك منها إصدار قرارات بغلق المدارس والمصالح الحكومية في البلاد بشكل فوري.

وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي المسيرات التي خرجت من إيران في اتجاه إسرائيل بلغت 185 طائرة مسيرة و110 صواربخ أرض أرض.

وتابع: “اللي حصل امبارح ده تمثيلية، وإيران هي المستفيد الأول من هذا الموضوع، لأن هدفها إحداث عملية محدودة وليست شاملة، وهي الآن على وشك إنتاج قنبلة نووية”.

وأوضح سمير فرج، أن نحو 75% من المسيرات التي خرجت من إيران إلى إسرائيل كانت من قواعد أمريكية، وإجمالي المسيرات التي دخلت إلى إسرائيل 7 مسيرات فقط، والباقي لم يصل إلى الداخل.

وأردف المفكر الاستراتيجي، أن إيران لا تريد ضرب أي مدن إسرائيلية تجنبا للخسائر ضمن الاتفاق مع أمريكا، مشيرًا إلى أنه كان هناك 4 قوات كبيرة كانت تهاجم وتضرب إيران بالأمس، وهما إنجلترا وفرنسا وأمريكا وإسرائيل.

