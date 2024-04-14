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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بعثة إيران بالأمم المتحدة: طهران ستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن شعبها وأراضيها

إيران
إيران
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أكدت تالبعثة الدبلوماسية لإيران في الأمم المتحدة على التزام البلاد بالدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، معبرة عن استعدادها لاستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد أي تهديد.

وقالت البعثة الإيرانية إن بلادها للمبادئ والقوانين الدولية، معبرة عن استعداد طهران للعمل وفقًا للأهداف المشتركة التي تنص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على حرصها على تجنب أي تصعيد للتوترات أو الصراعات في المنطقة.

وأوضحت البعثة أن الهجمات التي نفذتها طهران الليلة الماضية كانت استجابة للاعتداءات العسكرية المتكررة من قبل إسرائيل، وخاصة الهجوم المسلح في بداية أبريل على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية، والذي يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت التزام بلادها بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مشددة على أن إيران تلتزم بموقفها الثابت في منع تصعيد التوترات والصراعات في المنطقة.

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