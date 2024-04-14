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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تحث أطراف النزاع بالشرق الأوسط على ضبط النفس

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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شددت روسيا على ضرورة ضبط النفس من قِبَل جميع الأطراف المتورطة في التصعيد الحالي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل.

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الأحد على أهمية ضبط النفس واللجوء إلى الحوار والسبل الدبلوماسية في حل الخلافات القائمة في المنطقة.

وشددت الوزارة على أنه من الضروري على جميع الأطراف المتورطة أن تتخذ خطوات لتفادي التصعيد الأخطر والحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

ويأتي هذا البيان بعد الهجوم الذي نفذته إيران ليلًا الماضية، حيث استهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة أهدافًا في إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية في النقب، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

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