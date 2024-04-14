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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فريق شباب الزمالك يهزم بتروجيت في بطولة الجمهورية

ابراهيم صلاح
ابراهيم صلاح
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بمقر القلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدفي الزمالك كل من، مازن عادل، وأيمن الجزار.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني مميز  على مدار شوطي المباراة، وصنعوا عدة فرص تم من خلالها تسجيل هدفين وإهدار بعض الفرص المحققة.

ويقود فريق 2003، إبراهيم صلاح مديراً فنياً، وهشام إبراهيم ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدرباً لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إدارياً للفريق، ومحمود سعيد أخصائياً للتأهيل والإصابات، ورفعت حمدي مسؤولاً للمهمات.

الزمالك فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 إبراهيم صلاح مديرا فنيا بطولة الجمهورية للشباب