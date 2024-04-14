كندا تدين الهجمات الإيرانية على إسرائيل

أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم /الأحد/ الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت أن طهران أطلقت صواريخ باليستية على أهداف داخل إسرائيل أمس /السبت/ في أول هجوم عسكري مباشر لإيران على البلاد، وذكرت إسرائيل أن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تحمل قنابل في اتجاهها.

ويقول ترودو، في تصريح عبر منصة (إكس)، "إنه يتلقى تحديثات منتظمة من مستشار الأمن القومي والاستخبارات ورئيس أركان الدفاع ورئيس المجلس الملكي الخاص".

وتصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب ; بعد أن دمرت غارة جوية إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري حيث تعهدت إيران بالانتقام.

ومن جهتها.. قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الجمعة الماضي إنه يتعين على الكنديين تجنب السفر إلى إسرائيل في ضوء المخاطر المتزايدة فيما أعلنت شركة طيران كندا إلغاء رحلتها يوم أمس السبت إلى تل أبيب.