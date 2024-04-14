13 نصيحة لتخسيس سريع وآمن

يعد الحصول على جسم رشيق هدف يسعي اليه معظم المواطنين ،وخاصة المرأة لذا نقدم إليكم 13 نصيحة لجسم رشيق:

١. شرب الماء

قبل كل وجبة رئيسة أو وجبة خفيفة يجب شرب كوبا من الماء، حيث أن الكثيرين يخلطون بين الشعور بالجوع والشعور بالعطش وفي الواقع يُمكن إقصاء الشعور بالجوع بواسطة كوب من الماء بدلًا عن الامتلاء بالمزيد من السعرات الحرارية.

2. اختيار الوجبات الطعام الليلية بحكمة

الأكل اللاواعي يحدث في معظم الأحيان بعد وجبة العشاء، وعند الاسترخاء مع العائلة أو أمام التلفاز، لذا هناك خيارين وهما:

إغلاق باب المطبخ بعد ساعة معينة في المساء.

تناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية حتى 100 سعرة حرارية، مثل: نصف كرة من الآيس كريم.

3. تناول الأطعمة المفضلة لكن بكميات محددة

ينصح بتناول القليل من الأطعمة المحببة بدلًا عن الامتناع تمامًا عن تناولها، حيث أن الاعتدال هو المفتاح لأسرع طرق التخسيس.

4. تناول عدة وجبات صغيرة خلال اليوم

تناول سعرات حرارية أقل من المطلوب وجبة العشاء بين السابعة والثامنة ينبغي أن تكون آخر وجبة في اليوم.

5. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبة

البروتين هو أكثر مغذ يُشعر الجسم بالامتلاء، فهو مشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون، كذلك يُساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات ويشجع على حرق الدهون، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبه



6. إضافة التوابل على الطعام

إضافة التوابل إلى الطعام أحد أسرع طرق التخسيس، حيث أن التوابل تُسهم في الشعور بالشبع، حيث أن الطعام الغني بالنكهات يمُكنه تحفيز غدد الذوق ويكون مشبعًا أكثر.

7. ملء المطبخ بالطعام المريح والصحي

المطبخ الذي تكون فيه وجبات جاهزة للأكل وللتسخين يُساهم في نجاح الحفاظ على الوزن، أن تتوافر الأطعمة الآتية في المطبخ

8. استبدال كوب المعكرونة بكوب من الخضار

تناول كميات أقل من المعكرونة والخبز مع تناول كميات أكبر من الخضار أحد أسرع طرق التخسيس، فهذه الخيارات تُساهم في خفض الوزن.

9. تناول وجبة الفطور دائمًا

يبدو أسلوب ترك وجبة الإفطار وكأنه وسيلة جيدة لإنقاص الوزن، ومع ذلك فقد وُجدت أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى أن يكونوا أكثر جوعًا خلال النهار مما يزيد وزنهم بالفعل.

ينصح بتناول وجبة إفطار غنية بالألياف، مثل: حبوب الصباح الكاملة والغنية بالألياف والفقيرة بالسكريات مع الحليب الخالي من الدسم والفواكه.

10. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف تساعد على الهضم، وتمنع حدوث الإمساك وتخفض الكولسترول، وكل ذلك يُعدّ من أسرع طرق التخسيس.

المصادر الغنية بالألياف تشمل: الشوفان، والفصوليا، والأغذية الكاملة، ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات.

11. الابتعاد عن الأطعمة التي تُسبب السمنة

وجود الرقائق المقلية في الحقيبة والآيس كريم في الثلاجة أمر جدًا ضار بالوزن، لذا يجب تقليل تواجدها في المنزل للحد من تناولها.

12. النوم بشكل كافي

عند عدم الحصول على قسط كاف من النوم فإن الجسم ينتج كميات أكبر من هرمون الغريلينكل يحفز الشعور بالشبع.

13. ممارسة التمارين الرياضية

إن التمارين الرياضية بجانب أسرع طرق التخسيس السابقة يُعدّ جدًا هام لخسارة الوزن الصحية وشد الجسم.