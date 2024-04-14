وكيل صحة دمياط يحيل المتغيبين في مستشفى الروضة إلى التحقيق

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط مستشفى الروضة المركزى بمرور مفاجئ لمتابعة سير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين و الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

حيث تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الادارى بالمستشفى و قد أحال المتغيبين عن العمل للتحقيق و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تابع وكيل الوزارة تقديم الخدمات الطبية و تواجد الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية و تابع اعمال السلامة والصحة المهنية و الاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى .

قام وكيل الوزارة بتفقد اقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية بالمستشفى و اكد على استمرار المتابعات الميدانية له و لفرق اشراف مديرية الصحة



كثفت مديرية الصحة حملاتها على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين ،

حيث استهدفت الحملات المُنفذة مؤخرًا التفتيش على ١٢٠ منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم رصد مخالفات ل٥٩ منشأة تدار بدون ترخيص و ٦ منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة ،حيث تم إتخاذ إجراءات الغلق الإدارى وإيقاف التشغيل حيالها.

وعلى جانب آخر،فقد تم ضبط ٤ طن أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر عبارة عن كعك وبسكويت ومنتجات البان ، واعدام٣٠٠ كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ١٩٠ لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله ، كما تم سحب ٢١ عينة من الكعك والفسيخ المملح ومواد غذائية متنوعة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.