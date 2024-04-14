ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل صحة دمياط يحيل المتغيبين في مستشفى الروضة إلى التحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاجأ  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  دمياط مستشفى الروضة المركزى  بمرور مفاجئ لمتابعة سير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين و الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

حيث تابع  وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الادارى بالمستشفى و قد أحال  المتغيبين عن العمل للتحقيق و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تابع  وكيل الوزارة تقديم الخدمات الطبية و تواجد الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية  و تابع اعمال السلامة والصحة المهنية و  الاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى .

قام وكيل الوزارة بتفقد اقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية بالمستشفى و اكد على استمرار المتابعات الميدانية له و لفرق اشراف مديرية الصحة


كثفت مديرية الصحة حملاتها على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين ،

حيث استهدفت الحملات المُنفذة مؤخرًا التفتيش على ١٢٠ منشأة غذائية بنطاق المحافظة،  وتم رصد مخالفات ل٥٩ منشأة تدار بدون ترخيص و ٦ منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة ،حيث تم إتخاذ إجراءات الغلق الإدارى وإيقاف التشغيل حيالها.

وعلى جانب آخر،فقد تم ضبط ٤ طن أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر عبارة عن كعك وبسكويت ومنتجات البان ، واعدام٣٠٠ كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ١٩٠ لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله ، كما تم سحب ٢١ عينة من الكعك والفسيخ المملح ومواد غذائية متنوعة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

دمياط - مبادرة 100 مليون صحة صحة دمياط إطلاق حملة 100 يوم صحة