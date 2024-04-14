مدافع مانشستر يونايتد يحذر زملائه: لا مجال للأخطاء في كأس إنجلترا

حذر ديوجو دالوت، مدافع مانشستر يونايتد، فريقه من تكرار الأخطاء التي ارتكبها في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تعادله 2-2 مع بورنموث أمس السبت.

وشدد دالوت على ضرورة تركيز الفريق على كأس إنجلترا، حيث يواجه مانشستر يونايتد مهمة صعبة في نصف نهائي البطولة ضد كوفنتري سيتي في 21 أبريل الجاري.

وعلى الرغم من تعادله مع بورنموث، إلا أن مانشستر يونايتد لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ما أدى إلى تراجعه للمركز السابع في الترتيب.

أشار دالوت إلى أن الأخطاء الدفاعية تشكل أحد أهم نقاط ضعف الفريق، حيث تمنح الفرق المنافسة العديد من فرص التهديف.

وطالب بمحاسبة من يرتكب هذه الأخطاء، مؤكدا أن الفريق لا يمكنه تحمل تكرارها إذا أراد المنافسة على الألقاب الكبرى.

يؤمن دالوت بقدرة فريقه على الوصول إلى نهائي كأس إنجلترا، ويرى أن هذه البطولة تمثل فرصة كبيرة للفريق لتحقيق لقب مهم هذا الموسم.

يواجه مانشستر يونايتد مهمة صعبة في نصف نهائي كأس إنجلترا، حيث يلتقي بفريق كوفنتري سيتي الذي يقدم أداء مميزا هذا الموسم.