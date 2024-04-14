العرض العالمي الأول ل "بيني وبينك" بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يشارك فيلم "بيني وبينك" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة للمخرج عمرو السيوفي، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بدورته الثامنة والتي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

فيلم "بيني وبينك- Tell No One" روائي قصير، تدور أحداثه حول الشابة الحالمة "نور" التي تقرر أن تستغل غياب والدها عن المنزل لتبحث عن الحب خلال موقع جرئ للدردشة.

الفيلم بطولة مارينا فيكتور، صلاح ماجد، عماد غنيم، مايكل تادروس، ومن إنتاج أحمد إيهاب عبد الوارث، عمرو السيوفي، منتج مشارك" Red Star" باهو بخش،"CULT" محمد العمدة وأدهم الشريف.

ويقول مخرج فيلم "بيني وبينك" عمرو السيوفي، في بيان له، أنه سعيد باختيار فيلم "بيني وبينك" وسط مسابقة دولية هامة بمهرجان أسوان ذات الطابع السينمائي الخاص، وسط مشاركة أفلام من عدة بلدان مختلفة، لافتًا إلى أنه كان تم اختياره للعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة ال 45 قبل إلغائها وبهذا يشهد مهرجان أسوان عرضه العالمي الأول.

يشار إلى أن عمرو السيوفي أخرج الفيلم الروائي القصير " لما كان البحر أزرق" عام ٢٠٢١ وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وحاز بالمهرجان القومي للسينما الدورة ٢٤ جائزة أحسن فيلم، وأحسن ممثلة لبطلته الفنانة هبة عبد الغني.