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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين الإسكندرية تشن حملات تفتيش في آخر أيام الإجازة عيد الفطر

حملات تفتيش الإسكندرية
حملات تفتيش الإسكندرية
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شنت مديرية التموين بالاسكندرية بالتزامن مع آخر أيام إجازة عيد الفطر حملات تومينية لمراقبة الأسواق والوقوف على المخلفات التي يسببها بعض التجار، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة، و كذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز.

ونتج عن أعمال الأجهزة الرقابية تحرير  ٥ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة.

وتتابع هذه الحملات غرفة عمليات مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية منعقدة بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة بديوان عام المديرية جميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية الموقف التموينى للمحافظة.

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