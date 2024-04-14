تموين الإسكندرية تشن حملات تفتيش في آخر أيام الإجازة عيد الفطر

شنت مديرية التموين بالاسكندرية بالتزامن مع آخر أيام إجازة عيد الفطر حملات تومينية لمراقبة الأسواق والوقوف على المخلفات التي يسببها بعض التجار، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة، و كذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز.

ونتج عن أعمال الأجهزة الرقابية تحرير ٥ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة.

وتتابع هذه الحملات غرفة عمليات مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية منعقدة بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة بديوان عام المديرية جميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية الموقف التموينى للمحافظة.