ميلان يسقط في فخ ساسولو بالدوري الإيطالي

سقط ميلان في فخ التعادل من مضيفه ساسولو، بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

فاجأ ساسولو ضيفه ببداية نارية، حيث سجل هدفين مبكرين في الدقائق 4 و 10، من خلال أندريا بينامونتي وأرماند لوريونت، لم يستسلم ميلان، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 20 من خلال النجم البرتغالي رفائيل لياو.

شهد الشوط الثاني مُعركة شرسة بين الفريقين، حيث أضاف ساسولو هدفًا ثالثًا في الدقيقة 53 عن طريق لوريونت، قبل أن يُحرز ميلان هدفين في الدقائق 59 و 84، من خلال لوكا يوفيتش ونوا أوكافور.

بهذ التعادل، رفع فريق ميلان رصيده إلى 69 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما وصل فريق ساسولو للنقطة 26 ليحتل المركز قبل الأخير.

