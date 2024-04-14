25 موقعًا لاستلام محصول القمح الجديد بكفر الشيخ

خصصت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، 25 موقعًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لاستلام محصول القمح بكفر الشيخ.

وأعلن عادل الهابط وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، بأنه فى إطار استعداد محافظة كفر الشيخ لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024م فقد تم معاينة مواقع الاستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها للاستلام ؛ وتم اختيار عدد 25 موقع للاستلام بها تابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024م، بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه ؛ وجاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنية لدرجة نظافة 23.5 قيراط ؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كلا من ( مديرية التموين – الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة – الجهة المسوقة – جمعية القبانية – البورصة السلعية ).



وفي سياق متصل، أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ القرار رقم 546، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة موسم التسويق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية بكل مركز ومدينة .

وكلف المحافظ، ايضًا المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين بالمتابعة والعرض بما يستجد.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسويق خلال أيام قليلة، بعد بداية عملية الحصاد نظرا لتأخر سقوط أمطار حتى وقت قريب .