الدوري الألماني.. تشابي يُعلن تشكيل ليفركوزن لمواجهة بريمن في مباراة التتويج

كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تشكيل لاعبيه للمواجهة الحاسمة أمام فيردر بريمن، في لقاء هام ضمن الجولة 29 من الدوري الألماني، والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ملعب "باي أرينا".

يدخل باير ليفركوزن هذه المباراة بمعنويات عالية، حيث يُنافس على لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ومن المنتظر أن يتوج بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، في حال نجح في تحقيق الانتصار في لقاء اليوم.

وجاء تشكيل ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

خط الدفاع: جيمس هينكابي، إدموند تاه، هيروشي كوسونو، روبرت هوفمان.

خط الوسط: أندريش بيكر، إكزيكيل تابسوبا، إيفان تيلا، عادل علي.

خط الهجوم: موسى ديابي، سردار بونيفاس، فلوريان تشاكا.

ويحتل باير ليفركوزن صدراة ترتيب الدوري الالماني برصيد 76 نقطة يتواجد فيردر بريمن في المركز 12 برصيد 31 نقطة.

يُدرك ليفركوزن صعوبة مهمته في هذه المباراة، حيث يواجه فريق فيردر بريمن المُتحفز على تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين موقعه في جدول الترتيب.