ليفربول يخسر من كريستال بالاس ويهدي أرسنال والسيتي صدارة الدوري الإنجليزي

تلقى فريق ليفربول على ملعبه "أنفيلد رود"، هزيمة قاسية، بنتيجة 1-0 أمام كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر كريستال بالاس بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 14، من خلال تسديدة قوية للاعب إيبيريتشي إيزي، بعد هجمة منظمة استغل فيها ثغرات دفاع ليفربول.

شن ليفربول هجمات مكثفة في محاولة للتعادل، لكنه واجه صلابة دفاعية قوية من كريستال بالاس، وتألق حارس المرمى فنسنت هندرسون في صد العديد من الفرص الخطيرة.

تألق هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس بشكل لافت، حيث تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة للاعبي ليفربول، من بينها تسديدة صاروخية من محمد صلاح في الشوط الأول، وتسديدة من ديوجو جوتا في الشوط الثاني.

قدم ليفربول أداء هجوميا ضعيفا في هذه المباراة، حيث افتقر إلى الفاعلية في اللمسة الأخيرة، وأهدر العديد من الفرص السهلة أمام مرمى كريستال بالاس.

بتلك الهزيمة، قدم ليفربول هدية ثمينة لأرسنال ومانشستر سيتي، للانفراد بصدارة الدوري.