الدوري الإنجليزي.. ساكا وجيسوس يقودان هجوم أرسنال أمام أستون فيلا

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، اليوم على ملعب الإمارات، في مباراة حاسمة ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعتمد آرتيتا على نجميه بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس في خط الهجوم لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

ويغيب اللاعب المصري محمد النني عن قائمة أرسنال في هذه المباراة، لأسباب لم تُكشف حتى الآن.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس.

يحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

يواجه أرسنال مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يسعى لاستعادة صدارته للدوري الإنجليزي خاصة بعد هزيمة ليفربول. ويأتي أستون فيلا في المركز الرابع بجدول الترتيب، ويسعى هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.