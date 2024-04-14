ننشر جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن جدول تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الساعات المقبلة، حيث تستثنى الأماكن الحيوية، ومنها المستشفيات ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة، لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

ومن المقرر تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تتضمن أن تكون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط في المدة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء في القليوبية.

وقالت شركة كهرباء القليوبية في بيان إن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون على مدار النهار فقط لتبدأ من 11 صباحا وتنتهي 5 مساء.

وتضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية، أن تكون المدة ساعتين، كما كان في الفترة الماضية عن كل منطقة وقرية أو مركز، وجاءت وفق الجداول المرفقة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بجدول تخفيف الأحمال الجديد بعد انتهاء عيد الفطر المبارك على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة من المناطق على أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه الجدول للتطبيق الفعلي في محافظة القليوبية.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء

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