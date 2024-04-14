الرئيس الإسرائيلي: الهجوم الإيراني إعلان حرب

وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الهجوم الإيراني الأخير بأنه إعلان حرب، مشدداً على خطورة الوضع. ووصف هرتزوغ طهران بأنها "إمبراطورية الشر" مع وكلاء عالميين مكرسين لتقويض الاستقرار في المنطقة، مما يسلط الضوء على حجم التهديد الذي تشكله إيران.

ووفقا لهيرتسوغ، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، فإن حجم الهجوم على إسرائيل يعادل ما يقرب من 3500 طائرة بدون طيار وصاروخ.

ومع اعترافه بخطورة الوضع، أكد هيرتسوغ مجددا التزام إسرائيل بممارسة ضبط النفس والسعي لتحقيق السلام في المنطقة.، مشيرا إلى تصرفات وكلاء إيران، وخاصة حماس، باعتبارها عقبات كبيرة أمام تحقيق السلام.

وشدد هرتزوغ على ضرورة أن يفهم المجتمع الدولي تصرفات إسرائيل في سياق الاستفزازات المستمرة من قبل الجماعات المدعومة من إيران.

وردا على دعوات الهدوء من الحلفاء الغربيين، أكد هرتزوغ مجددا رغبة إسرائيل في تجنب الحرب والسعي إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات، إلا أنه أكد أن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه، مشيراً إلى الاستعداد للنظر في كافة الخيارات رداً على التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها.