مصطفى محمد يشارك في فوز نانت القاتل على لوفاهر بالدوري الفرنسي

شارك الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، في فوز فريقه على لوهافر، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وانتصر نانت على نظيره لوهافر، اليوم الأحد، بهدف نظيف، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

انطلق اللقاء بين نانت ولوهافر في تمام الواحدة ظهرًا، اليوم، على ملعب «جول ديشاسو»، وبمشاركة مصطفى محمد منذ البداية بالتشكيل الأساسي.

حاول نانت في أكثر من فرصة منذ بداية اللقاء، تسجيل أول الأهداف بشكل مبكر، إلا أن دفاعات لوهافر كانت بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات نانت لتسجيل هدف التقدم على مرمى لوهافر، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، ليستمر التعادل حتى خروج مصطفى محمد، الذي غادر ملعب المباراة في الدقيقة 66.

وبينما تقترب المباراة من النهاية، وتحديدًا، في الوقت بدل من الضائع، تمكن عبدالقادر بامب، لاعب نانت، من تسجيل هدف الفوز.

بهذا الفوز رفع نانت رصيده للنقطة 31 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد لو هافر عند 28 نقطة في المركز الـ15.