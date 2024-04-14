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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يتقدم على ليفربول في الشوط الأول

ليفربول وكريستال
ليفربول وكريستال بالاس
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فرض فريق كريستال بالاس مهمة صعبة على ليفربول في سعيه لمطاردة مانشستر سيتي المتصدر، بتقدمه عليه بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليا، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيبيريشي إيز هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 14، مستغلا هجمة مرتدة سريعة ليضع الكرة في مرمى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، لويس ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

يسعى ليفربول في الشوط الثاني لاستعادة زمام المبادرة وتحقيق الفوز، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام فريق كريستال بالاس المنظم والذي يقدم أداء دفاعيا قويا.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز 14 برصيد 30 نقطة.

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