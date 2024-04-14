محافظ الشرقية: صوامع التخزين جاهزة لاستقبال موسم حصاد القمح 2024

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم عن جاهزية مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٤م بصوامع ومراكز تجميع المحافظة لافتاً إلى كونه في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح التابعة للجهات المتنوعة كالأتي ( البنك الزراعي المصري - شركة مطاحن شرق الدلتا - إدارة شؤون التفتيش( صيانة الحبوب) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة )، مشيرة إلى أن الاقماح المحلية لموسم ٢٠٢٤ م يتم توريدها إلى ٥٦ صومعة وهنجر و مراكز تجميع مطورة حكومية منها ٤١ مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية ٢٥٦٨٥٦ طن، و١٣ صومعة بإجمالي سعة تخزينية ٤٧٢٠٠٠ طن، وهنجر باجمالي سعة تخزينية ١٠٠٠طن، وبنكر بإجمالي سعة تخزينية ٧٠٤٠٠ طن.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة توافر الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح كالآتي التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٤ من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.

ونظافة وتطهير الصوامع والهناجر والبناكر من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم ٢٠٢٤ م .

وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر كذلك توافر وسائل الحماية المدنية بالصوامع.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين ٢٠٠٠ جنيهاً للأردب درجة نقاوة ٢٣.٥قيراط، و ١٩٥٠ جنيهاً للأردب درجة نقاوة ٢٣ قيراط، و ١٩٠٠ جنيهاً للأردب درجة نقاوة ٢٢.٥ قيراط وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط.

وفي سياق موازٍ، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان ومساحة القمح أقل من فدان بلغت ١٤٤٠٤٦ فدان كما بلغت إجمالي مساحة الحقول الإرشادية ١٣٥٥فدان.

وأشار إلى أن الأصناف المزروعة من القمح تنوعت ما بين (مصر ٤- مصر٣ - سخا ٩٥ - جيزة ١٧١ - سدس ١٤ - أجاسيد ٢٢ ) لافتاً إلى أن المديرية وضعت خطة لتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول مناسبة لها وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية حول آليات وطرق الزراعة السليمة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.