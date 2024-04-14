ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير الأوقاف يرفع دعم نقابة قراء القرآن إلى 3 ملايين جنيه

جانب من تكريم شهداء
جانب من تكريم شهداء النجاح اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من الوزارة لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 3 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م.

وتصرف الإعانة على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير ، والثانية في أبريل ، والثالثة في يوليو ، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.

وكان ذلك خلال تكريم وزارة الأوقاف شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية صباح اليوم.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نقابة قراء القران الكريم وزارة الأوقاف