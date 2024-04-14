وزير الأوقاف يرفع دعم نقابة قراء القرآن إلى 3 ملايين جنيه

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من الوزارة لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 3 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م.

وتصرف الإعانة على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير ، والثانية في أبريل ، والثالثة في يوليو ، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.

وكان ذلك خلال تكريم وزارة الأوقاف شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية صباح اليوم.