تعادل نابولي أمام فروسينوني يهدد آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا

تلقى نادي نابولي الإيطالي ضربة قوية في آماله بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتعادله 2-2 مع ضيفه فروسينوني المهدد بالهبوط، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة ندية وقوة من كلا الفريقين، حيث ضغط نابولي بقوة في محاولة لخطف الفوز والتقدم في الترتيب، ونجح في التقدم بهدف مبكر عبر ماتيو بوليتانو في الدقيقة 16.

لكن فروسينوني لم يستسلم ونجح في إدراك التعادل من خلال المغربي وليد شديرة في الدقيقة 50، وعاد نابولي للتقدم من جديد عبر فيكتور أوسيمن في الدقيقة 63.

ولكن شديرة تألق مرة أخرى وسجل هدف التعادل الثاني لفريقه في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

ونتيجة لهذا التعادل، تراجع نابولي إلى المركز الثامن برصيد 49 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وذلك قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وبات موقف نابولي صعبا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يتطلب منه الفوز في جميع مبارياته المتبقية والاعتماد على تعثر بولونيا في بعض المباريات.

وفي المقابل، حقق فروسينوني نقطة ثمينة في سعيه للهروب من الهبوط، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز 18، أول مراكز الهبوط.