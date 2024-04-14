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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى أتل أبيب

شركة لوفتهانزا
شركة لوفتهانزا
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها إلى عمّان وأربيل وتل أبيب حتى يوم الثلاثاء على الأقل، ورحلاتها إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت "لوفتهانزا"، في بيان، أن الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ستعمل أيضًا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل القريب.

وكانت الشركة قالت بالفعل يوم الجمعة إنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل، ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.

 

الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا تل أبيب الشرق الأوسط