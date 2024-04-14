لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى أتل أبيب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها إلى عمّان وأربيل وتل أبيب حتى يوم الثلاثاء على الأقل، ورحلاتها إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت "لوفتهانزا"، في بيان، أن الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ستعمل أيضًا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل القريب.

وكانت الشركة قالت بالفعل يوم الجمعة إنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل، ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.