جدو: بيراميدز يسعى للفوز على المقاولون للحفاظ على صدارة الدوري

قال محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق بيراميدز، أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري، تحظى بأهمية كبيرة وضرورة الفوز بها لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري الممتاز للمنافسة على اللقب.

ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون العرب في الرابعة عصر غدا الاثنين على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد “جدو” في تصريحات صحفية أن الجهاز الفني ولاعبي بيراميدز يدركون جيدًا مدى أهمية مباراة المقاولون لتأكيد الصدارة واستمرارية الفوز خاصة بعد التطور الواضح في استغلال الفرص وتسجيل ٤ أهداف في اللقاء الأخير ومن الضروري توسيع الفارق على قمة وصدارة الترتيب، وضرورة الحذر من المنافس المقاولون العرب الفريق المحترم الذي سيلعب على أرضه ويحتاج للخروج بنتيجة إيجابية في طل موقفه الغير جيد في البطولة.

وشدد محمد ناجي جدو، على جاهزية فريق نادي بيراميدز للمباراة وبروح عالية لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني تواليا، ومشددا على ثقة الجهاز الفني في جميع اللاعبين وقدرتهم على مواصلة المنافسة على لقب الدوري بكل قوة حتى النهاية.

وأشاد مدرب بيراميدز بالعودة المميزة للثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل والتسجيل في اللقاء الأخير، وكذلك مصطفى فتحي رجل المباراة، والظهور المميز للكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق، والجميع على قلب رجل واحد وهدفهم واضح وهو تحقيق الدوري في النهاية.