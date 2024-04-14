إيرادات الموسم السينمائى.. "شقو" يتصدر ولعنة بيومي فؤاد مستمرة

يواصل فيلم "شقو" تصدر الموسم السينمائى الحالى لعيد الفطر حتى أمس، وذلك بعد تحقيق إيرادات تعدت ال ٧ ملايين جنيه، ليحافظ على المركز الأول فى شباك التذاكر السينمائى.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين على القانون، وتقوم المجموعة بممارسات غير شرعية فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى درامى، مع جرعة كبيرة من الأكشن والمطاردات.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، يسرا، عباس ابو الحسن، محمد جمعة، تأليف وسام صبرى والإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة



كما يواصل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة المنافسة خلال الموسم السينمائى الحالى لعيد الفطر، وذلك بعد التواجد فى المركز الثانى أمس، حيث حقق إيرادات تعدت ال ٦ ملايين جنيه، ويستمر فى ملاحقة فيلم شقو.

تدور أحداث الفيلم حول أسرة تعيش فى تفاصيل غريبة بسبب انشاء الزوج لمنزل بطريقة غريبه، تقودهم الأحداث إلى الدخول فى عوالم موازية، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى كوميدي.

الفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، طه دسوقى، جان رامز، تأليف شريف نجيب والإخراج أحمد الجندي.

عالماشي

مازال فيلم "عالماشي" يحجز المركز الثالث حتي أمس، فى مصاف الموسم السينمائى الحالى لعيد الفطر، وذلك بعد أن حقق إيرادات تجاوزت المليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يصاب بمرض غريب، يضطره أن يظل فى وضع المشي طوال الوقت، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة علي ربيع، ايه سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، عبدالله مشرف، محمد رضوان، تأليف أحمد عبدالوهاب والإخراج محمد حمدى.

"أسود ملون".. لعنة بيومي فؤاد مستمرة



مازال فيلم "أسود ملون" يعاني من ضعف إيرادات شباك التذاكر، منذ طرحة بدور العرض السينمائى المشاركة بموسم عيد الفطر، حيث لم تكمل إيراداته أمس المليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول العلاقات الإنسانية والعاطفية، والتصاعد بينها وما تمر به من مؤثرات، عن طريق طبيب نفسي مختص فى العلاقات العاطفية، فى تصاعد للأحداث بشكل كوميدي.

الفيلم بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، عصام صاصا، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، تأليف أحمد عبدالفتاح والإخراج حسن البلاسي.