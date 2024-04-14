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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يشيد بمبادرة وزارة الرياضة لاستقبال المواطنين بمراكز الشباب

أنشطة مراكز الشباب
أنشطة مراكز الشباب
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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد احلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال  المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام اجازه عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

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