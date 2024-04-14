بايدن: تنسيق أمريكي إسرائيلي للرد على إيران

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، رسالة إلى إسرائيل بشأن الرد على الهجوم الإيراني. قبيل اجتماع قادة مجموعة السبع، أعلن بايدن أنه سيضغط على إسرائيل لتنسيق رد دبلوماسي مع واشنطن. يهدف هذا الضغط إلى منع حدوث تصعيد عسكري بين الدول.

فيما يتعلق بالتصريحات الإيرانية، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران يعد انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية، وفقًا للتقارير الإعلامية. وأضاف الوزير أنه ليس لديهم نية لمواصلة العمليات الدفاعية، ولكنهم لن يترددوا في الدفاع عن مصالحهم. وأشار إلى أن إسرائيل قد فهمت خطأ قدرة إيران على ضبط النفس.

وأثار رفض بريطانيا وفرنسا إصدار بيان من مجلس الأمن يدين العدوان على قنصلية إيران استياء وزير الخارجية الإيراني. وأكد عبداللهيان أن هذا الرفض شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خرق القوانين.

إلى جانب ذلك، استنكر عبداللهيان قرار مجلس الأمن بعدم إصدار بيان يدين العدوان على قنصلية إيران، واعتبره تشجيعًا لسلوك إسرائيل غير المسؤول.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت، اليوم الأحد، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة منازل في النصيرات والمغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 20 آخرين على الأقل، تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كذلك أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عدة قذائف على منازل المواطنين غرب مدينة دير البلح، وغرب مدينة خان يونس، وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف صوب منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا وعبسان والزنة في مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية 4 منازل في أحياء مدينة غزة، الزيتون، وتل الهوا، والشيخ عجلين، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، بحسب "وفا".