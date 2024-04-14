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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 10 أطنان سماد مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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شنت إدارة تموين أولاد صقر اليوم حملة تفتيشية برئاسة محمد شعير مدير الإدارة أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٣٦٨٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز أولاد صقر لحيازة سماد مجهول المصدر وتم التحفظ على ١٠ أطنان سماد محسن مجهول المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٣٦٨٩ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٧٠ لاصق.

وتم أيضًا تحرير المحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  ٧٠ لاصق.

ومن جانبه، طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الأنشطة التجارية الجهات الرقابية التموينية حملات رقابية سلع مجهولة المصدر