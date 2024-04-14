في آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك.. مواطنو كفر الشيخ يبتهجون

شهدت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال اليوم الخامس من أيام عيد الفطر المبارك، اقبالًا كبيرًا على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية للترفيه والاستفادة من خدمات الهيئات الشبابية والرياضية في إطار الدور المجتمعى لوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة، تم تنفيذها للعام الثالث على التوالى بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية احتفالا بعيد الفطر المبارك، وتهدف إلى جعل مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية شاملة، من خلال فتح مراكز الشباب أبوابها أمام الجمهور مجانا خلال أيام العيد، حيث تضمنت فاعليات المبادرة تنظيم أنشطة ترفيهية للأهالي بالقرى والنجوع والمدن وتنوعت الأنشطة ما بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي ومسابقات وتوزيع لعب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

وتقدم فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسادة مديري الإدارات الفرعية، وفريق عمل المديرية والإدارات الفرعية، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.

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