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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

الرحلات الجوية في
الرحلات الجوية في إيران
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تعرضت العديد من المطارات الإيرانية، بما في ذلك مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، لتأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية في 14 أبريل 2024، وذلك بسبب تصاعد التوتر في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية.

ويأتي الإلغاءات نتيجة إغلاق المجال الجوي الإيراني الغربي أمام الرحلات الجوية، كإجراء احتياطي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الفعل الإسرائيلي المحتمل.

وتشمل المطارات المتأثرة مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، ومطار مهرآباد الدولي، ومطارات شيراز وأصفهان وبوشهر وكرمان وعيلام وسنندج.

تسببت الإلغاءات بتأخير واضطراب لخطط سفر العديد من المسافرين.

وأعلنت شركات طيران كبرى في الشرق الأوسط عن إلغاء بعض رحلاتها وتغيير مسارات رحلات أخرى تجنبا للمجال الجوي الإيراني.

 

المطارات الإيرانية مطار الإمام الخميني الدولي تصاعد التوتر الهجوم الإيراني على إسرائيل