إسرائيل ترد على الهجمات الإيرانية بقصف موقع لحزب الله

نفذت إسرائيل غارة جوية على موقع لحزب الله في شرق لبنان يوم الأحد، مما أثار قلق المجتمع الدولي ودفع إلى دعوات لتهدئة التوتر في المنطقة. تأتي هذه الغارة بعد هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، مما أثار مخاوف من تصاعد كبير في الصراع.



ووفقًا لوكالة فرانس برس، نقلًا عن مصدر بحزب الله، استهدفت الغارة الإسرائيلية موقعا لحزب الله في منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك، حيث المبنى المستهدف مكون من طابقين ولم تقع أي إصابات.

تأتي الغارة بعد هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، مما أثار قلق المجتمع الدولي.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "غارة جوية معادية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته".



وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله تنفيذ قصف بعشرات الصواريخ وعلى مرحلتين، استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

ويأتى القصف الصاروخي للحزب ليل السبت الأحد تزامنا مع إطلاق إيران عشرات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه الجمهوريّة الإسلامية ضد الدولة العبرية، وجاء ردا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلن حزب الله ليل السبت الأحد استهداف ثكنة كيلع الواقعة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.